Средняя зарплата в Украине 2021: в каком регионе зарабатывают больше

Средняя заработная плата в Украине выросла до 14 179 грн в декабре 2020 года, что в 2,8 раза выше минимальной. В ноябре того же года она составляла 11 987 грн.

Этот показатель за месяц повысился на 18,3%, за год — на 15,6%.

Такое повышение является сезонным явлением, поскольку в декабре средняя зарплата обычно выше, чем в течение остального года. На этот показатель влияет выплата годовых премий, так называемой 13 зарплаты.

Индекс реальной заработной платы в декабря 2020 года по сравнению с ноябрем того же года составил 117,2%, а относительно декабря 2019 года — 110,1%.

По данным Государственной службы статистики Украины, наибольшая заработная плата в Киеве и составляет 21 812 грн, а самая низкая в Черниговской области — 10 921 грн.

Уровень заработных плат в Украине:

Киев — 21 812 грн;

Донецкая область — 14 720 грн;

Николаевская область — 14 605 грн;

Киевская область — 14 300 грн;

Ровенская область — 14 088 грн;

Запорожская область — 13 620 грн;

Днепропетровская область — 13 163 грн;

Закарпатская область — 13 106 грн;

Хмельницкая область — 12 951 грн;

Луганская область — 12 765 грн;

Полтавская область — 12 711 грн;

Одесская область — 12 553 грн;

Львовская область — 12 513 грн;

Винницкая область — 12 251 грн;

Ивано-Франковск — 12 088 грн;

Сумская область — 11 974 грн;

Харьковская область — 11 969 грн;

Тернопольская область — 11 945 грн;

Черновицкая область — 11 853 грн;

Житомирская область — 11 806 грн;

Черкасская область — 11 646 грн;

Волынская область — 11 625 грн;

Херсонская область — 11 586 грн;

Кировоградская область — 11 392 грн;

Черниговская область — 10 921 грн.

Минимальная заработная плата

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С 1 января в Украине выросла минимальная заработная плата. В месячном размере в 2021 году она составит 6 тыс., 6,5 тыс. грн. Минимальная зарплата в почасовом размере в 2021 году будет 36,11 грн и 39,12 грн.

Из-за повышения минималки пенсии также выросли на 300 грн — до 2 400 грн. Этот рост касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет — для женщин и 35 лет — для мужчин.

В последний раз минимальную заработную плату повышали в сентябре — тогда она составляла 4 723 грн.