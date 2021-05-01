До кінця 2021 року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн – прогноз Шмигаля

В Україні спостерігається позитивний сценарій зростання економіки. І це свідчить про те, що до кінця цього року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За даними Держстату в березні 2021 року реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 9,5% проти березня 2020-го і склала 13,6 тис. грн.

– Це на 2,2 тис. грн більше, ніж було за цей же місяць минулого року, – додав Шмигаль.

За його словами, найбільше зростання зарплат за рік було в Чернівецькій (на +31%), Донецькій (+30%) та Тернопільській (+27%) областях.

Тож на думку прем’єра, позитивний сценарій зростання економіки свідчить про те, що до кінця року середня зарплата може досягнути 14,5 тис. грн.

Середня зарплата в Україні

Згідно з даними Державної служби статистики, середня заробітна плата в Україні у 2021 році зросла до 14 179 грн. Це у 2,8 раза вище мінімальної.

Порівняно з минулим роком зростання становило 15,6%.

Джерело: Денис Шмигаль