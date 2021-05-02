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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Прошу праздновать сдержанно: Степанов поздравил украинцев с Пасхой

Прошу праздновать сдержанно: Степанов поздравил украинцев с Пасхой

Министр здравоохранения Максим Степанов поздравил украинцев с Пасхой и призвал праздновать сдержанно.

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Степанов также попросил помочь родственникам пожилого возраста, уговорить их остаться дома и принести им освященную пасху.

— Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома — сходите в церковь вместо них и принесите им домой уже освященный кулич и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь, — отметил глава Минздрава на своей странице в Facebook.

Также министр напомнил, что в Украине не вводили дополнительных ограничений на Пасхальные праздники, поэтому власти рассчитывают на сознание людей.

— А сегодня — прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период, — призвал Степанов.

Пасха 2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что правительство не вводит дополнительных ограничений на Пасху, но усилит контроль за соблюдением карантина.

Главными правилами являются соблюдение социальной дистанции и масочного режима, отметил Шмыгаль.

Фото: Максим Степанов

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