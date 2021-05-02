Міністр охорони здоров’я Максим Степанов привітав українців Великоднем та закликав святкувати стримано.

Степанов також попросив допомогти родичам похилого віку, вмовити їх залишитись вдома та принести їм освячену паску.

– Попросіть ваших родичів похилого віку залишитися вдома – сходіть в церкву за них і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя, – наголосив очільник МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

Також міністр нагадав, що в Україні не вводили додаткових обмежень на Великодні свята, тож влада розраховує на свідомість людей.

– А сьогодні – прошу святкувати стримано, із дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період, – закликав Степанов.

Великдень 2021

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що уряд не запроваджує додаткових обмежень на Великдень, але посилить контроль за дотриманням карантину.

Головними правилами є дотримання соціальної дистанції та маскового режиму, зазначив Шмигаль.

Фото: Максим Степанов