Украинские политики активно присоединились к празднованию Пасхи, а Факты ICTV готовы вам рассказать и показать, как они отмечают этот праздник.
Народный депутат Петр Порошенко со своей семьей посетил Свято-Михайловский собор. В Instagram бывший президент Украины поделился фотографиями и поблагодарил украинских военных и медиков.
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Instagram рассказал, что Пасха — это прежде всего семейный праздник.
— Этот праздник ассоциируется с хорошими новостями и приятными воспоминаниями. С самого детства мы с нетерпением ждали Пасхи, и ощущение праздника остается с нами на протяжении всей жизни, — написал политик.
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Депутаты партии Голос поделились видео, в котором рассказывается о традициях празднования Пасхи в своих семьях.
— Пасху мы всегда праздновали по тем традициям, которые родители привезли из западной Украины, — рассказывает народный депутат Ирина Совсун.
А заместитель председателя партии Голос Ярослав Железняк рассказал, что всегда выигрывал в соревнованиях по битве пасхальными яйцами.
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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил всех с праздником и призвал соблюдать ограничения. Также политик раздал киевлянам на улицах города небольшие пасхальные подарки и защитные маски.
А вот городской глава Львова Андрей Садовой продемонстрировал, как складывает с семьей пасхальную корзину. Садовой в Instagram показал своему сыну, что надо святить в церкви и рассказал, что символизирует каждый продукт.
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Депутаты Фракции Слуга народа обнародовали видео, в котором поздравляют украинцев с Пасхой, все нардепы призвали остаться в этот день дома и провести его с семьей.
— Оставайтесь дома, посмотрите богослужения онлайн или по телевидению, позвоните своим близким — обратился к гражданам народный депутат Александр Качура.
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уже попробовал праздничный кулич и планирует провести этот день на свежем воздухе с семьей.
— Надеюсь, этот день вы проводите с семьей, пробуете традиционные блюда и хорошо проводите время. Погода за окном только поднимает настроение и располагает к прогулкам. Мы с Даней и Аней уже успели насладиться куличем и бежим на свежий воздух. -отметил политик в Facebook.
Поздравление президента
Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-поздравление с Пасхой в котором вспомнил украинских военных и медиков, которые вынуждены встречать праздник на службе.
Зеленский также отметил, что отмечать этот день лучше в кругу семьи дома.