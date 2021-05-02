Украинские политики активно присоединились к празднованию Пасхи, а Факты ICTV готовы вам рассказать и показать, как они отмечают этот праздник.

Народный депутат Петр Порошенко со своей семьей посетил Свято-Михайловский собор. В Instagram бывший президент Украины поделился фотографиями и поблагодарил украинских военных и медиков.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в Instagram рассказал, что Пасха — это прежде всего семейный праздник.

— Этот праздник ассоциируется с хорошими новостями и приятными воспоминаниями. С самого детства мы с нетерпением ждали Пасхи, и ощущение праздника остается с нами на протяжении всей жизни, — написал политик.

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Депутаты партии Голос поделились видео, в котором рассказывается о традициях празднования Пасхи в своих семьях.

— Пасху мы всегда праздновали по тем традициям, которые родители привезли из западной Украины, — рассказывает народный депутат Ирина Совсун.

А заместитель председателя партии Голос Ярослав Железняк рассказал, что всегда выигрывал в соревнованиях по битве пасхальными яйцами.

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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил всех с праздником и призвал соблюдать ограничения. Также политик раздал киевлянам на улицах города небольшие пасхальные подарки и защитные маски.

А вот городской глава Львова Андрей Садовой продемонстрировал, как складывает с семьей пасхальную корзину. Садовой в Instagram показал своему сыну, что надо святить в церкви и рассказал, что символизирует каждый продукт.

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Депутаты Фракции Слуга народа обнародовали видео, в котором поздравляют украинцев с Пасхой, все нардепы призвали остаться в этот день дома и провести его с семьей.

— Оставайтесь дома, посмотрите богослужения онлайн или по телевидению, позвоните своим близким — обратился к гражданам народный депутат Александр Качура.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко уже попробовал праздничный кулич и планирует провести этот день на свежем воздухе с семьей.

— Надеюсь, этот день вы проводите с семьей, пробуете традиционные блюда и хорошо проводите время. Погода за окном только поднимает настроение и располагает к прогулкам. Мы с Даней и Аней уже успели насладиться куличем и бежим на свежий воздух. -отметил политик в Facebook.

Поздравление президента

Президент Украины Владимир Зеленский выложил видео-поздравление с Пасхой в котором вспомнил украинских военных и медиков, которые вынуждены встречать праздник на службе.

Зеленский также отметил, что отмечать этот день лучше в кругу семьи дома.