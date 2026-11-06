Государство продолжает финансировать социальные программы для граждан, которые нуждаются в финансовой поддержке. В ноябре Пенсионный фонд Украины уже начал перечисление средств по основным направлениям, в частности на социальную помощь и страховые выплаты.

Факты ICTV выяснили, когда будет финансирование социальных выплат в ноябре 2026 года и какие изменения в социальной поддержке готовит Минсоцполитики.

Когда ожидать финансирования социальных выплат в ноябре 2026 года

Пенсионный фонд Украины начал финансирование социальных выплат в ноябре.

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По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на 5 ноября финансирование по основным направлениям составляло:

на пенсионные выплаты — 20,3 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн через Укрпочту и 17 млрд грн через уполномоченные банки;

на страховые выплаты — 1,7 млрд грн, в частности 0,3 млрд грн на оплату больничных;

на социальные и другие выплаты — 5,9 млрд грн.

Финансирование социальных выплат в октябре: сколько средств перечислили

По итогам октября Пенсионный фонд Украины направил на пенсии, жилищные субсидии и льготы, страховые и социальные выплаты в общей сложности 93 млрд грн.

По состоянию на 31 октября финансирование по отдельным направлениям составляло:

пенсии — 75,1 млрд грн;

жилищные субсидии и льготы — 1,4 млрд грн;

страховые выплаты — 3,4 млрд грн, в частности 2,1 млрд грн на больничные;

социальная помощь и другие выплаты — 13,1 млрд грн.

В течение месяца Пенсионный фонд предоставил 1 411,8 тыс. услуг гражданам, которые обратились в его органы.

Какие изменения в социальных выплатах готовит Минсоцполитики

2 ноября министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил о работе над устранением препятствий для получения пенсионных доплат пострадавшими от Чернобыльской катастрофы.

Проблема касается граждан, которые не могут документально подтвердить проживание на радиоактивно загрязненных территориях в 1986–1992 годах. Из-за отсутствия соответствующих сведений в документах они сталкиваются с трудностями при оформлении ежемесячной доплаты к пенсии в размере 2 595 грн.

Для решения этого вопроса правительство ввело специальный механизм подтверждения места и периода проживания. В восьми областях создали комиссии, которые устанавливают необходимые сведения для внесения в государственные реестры. Действие механизма продлено до 31 декабря 2026 года.

По данным Минсоцполитики, по состоянию на октябрь такую доплату получали около 106 тыс. неработающих пенсионеров.

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