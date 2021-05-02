Українські політики активно долучились до святкування Великодня, а Факти ICTV готові вам розповісти та показати, як вони відзначають це свято.

Народний депутат Петро Порошенко зі своєю родиною відвідав Свято-Михайлівський собор. У Instagram колишній президент поділився фотографіями та подякував українським військовим та медикам.

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков у Instagram розповів, що Великдень – це передусім родинне свято.

– Це свято асоціюється з добрими новинами та приємними спогадами. З самого дитинства ми з нетерпінням чекали Великодня, і відчуття свята залишається з нами впродовж всього життя, – написав політик.

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Депутати партії Голос поділились відео, у якому розповідають про традиції святкування Великодня у своїх родинах.

– Великдень ми завжди святкували за тими традиціями, які батьки привезли із західної України, – розповідає народний депутат Ірина Совсун.

А Заступник голови партії Голос Ярослав Железняк розповів, що завжди вигравав у змаганнях щодо стукання великодніми крашанками.

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Мер Київа Віталій Кличко також привітав усіх зі святом та закликав дотримуватись обмежень. Також політик роздав киянам на вулицях міста невеликі великодні подарунки та захисні маски.

А от міський голова Львова Андрій Садовий продемонстрував, як складає з родиною великодній кошик. Садовий в Instagram показав своєму сину, що треба святити у церкві та розповів, що символізує кожен продукт.

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Депутати Фракції Слуга народу оприлюднили відео, у якому вітають українців з Великоднем, усі нардепи закликали залишитись у цей день вдома та провести його з родиною.

– Залишайтеся вдома, подивіться богослужіння онлайн або по телебаченню, зателефонуйте своїм близьким – звернувся до громадян народний депутат Олександр Качура.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вже скуштував святковоъ паски та планує провести цей день на свіжому повітрі з родиною.

– Сподіваюся, цей день ви проводите з сім’єю, куштуєте традиційні страви і добре проводите час. Погода за вікном тільки підіймає настрій і спонукає до прогулянок. Ми з Данею і Анею вже встигли посмакувати паску і біжимо на свіже повітря. -зазначив політик у Facebook.

Привітання президента

Президент України Володимир Зеленський виклав відео-привітання з Великоднем у якому згадав українських військових та медиків, які змушені зустрічати свято на службі.

Зеленський також наголосив, що відзначати цей день краще у родинному колі вдома.