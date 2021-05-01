Володимир Зеленський привітав громадян України з прийдешнім Великоднем.
У відеозверненні президент України згадав медиків і військових, які змушені зустрічати свято на службі.
– Світле Воскресіння Христове символізує перемогу життя над смертю. Ми живемо в такий час, коли заради цієї перемоги необхідно відзначити Великдень вдома. Це виконання християнського обов’язку: прояв турботи і любові до ближнього, – заявив український лідер.
За його словами, святкування в родинному колі теж викликає радість, оскільки навколо збираються всі найрідніші люди.
Насамкінець Володимир Зеленський висловив надію, що Великдень принесе Україні довгоочікуваний мир.
Прибуття Благодатного вогню в Україну
ПЦУ отримає Благодатний вогонь 2 травня, оскільки святиню доставлять в Україну регулярним авіарейсом.
До київського Михайлівського собору святиню привезуть орієнтовно о 10 ранку.
За словами представника ПЦУ Євстратія Зорі, керівництво церкви визнало витрату коштів на оренду чартеру заради транспортування Благодатного вогню недоцільною.