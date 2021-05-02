Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и всех остальных украинцев с Пасхой.
Городской глава Киева записал свое видеообращение в парке Владимирская горка.
На кадрах Виталий Кличко прогуливается от памятника Архангелу Михаилу до стеклянного велосипедного моста.
— В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. Утверждается наша вера, что тяжелые времена пройдут. Я желаю вам мира и душевного покоя! Христос Воскрес, — сказал столичный мэр.
Бывший чемпион мира по боксу призвал украинцев быть справедливыми, помогать людям и с оптимизмом смотреть в будущее.
Он подчеркнул, что пандемию коронавируса и сложившиеся в связи с ней трудности удастся пережить, если граждане страны будут осторожными, сознательными и ответственными по отношению к собственному здоровью.
Пасха 2021: поздравления президента Украины
Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с поздравлениями украинцев с праздником Христового Воскресения.
Украинский лидер пожелал согражданам, чтобы Пасха принесла в страну долгожданный мир.
В ходе своего обращения президент упомянул о военнослужащих и медиках, вынужденных встречать этот праздник на своем посту.
Источник: Facebook Владимир Кличко