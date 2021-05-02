Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы и всех остальных украинцев с Пасхой.

Городской глава Киева записал свое видеообращение в парке Владимирская горка.

На кадрах Виталий Кличко прогуливается от памятника Архангелу Михаилу до стеклянного велосипедного моста.

— В день Воскресения Господня мир радуется победе добра над злом, жизни над смертью. В этот день приходит настоящая весна. Утверждается наша вера, что тяжелые времена пройдут. Я желаю вам мира и душевного покоя! Христос Воскрес, — сказал столичный мэр.

Бывший чемпион мира по боксу призвал украинцев быть справедливыми, помогать людям и с оптимизмом смотреть в будущее.

Он подчеркнул, что пандемию коронавируса и сложившиеся в связи с ней трудности удастся пережить, если граждане страны будут осторожными, сознательными и ответственными по отношению к собственному здоровью.

Пасха 2021: поздравления президента Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение с поздравлениями украинцев с праздником Христового Воскресения.

Украинский лидер пожелал согражданам, чтобы Пасха принесла в страну долгожданный мир.

В ходе своего обращения президент упомянул о военнослужащих и медиках, вынужденных встречать этот праздник на своем посту.

Источник: Facebook Владимир Кличко

Фото: пресс-служба Владимира Кличко