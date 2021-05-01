Владимир Зеленский поздравил граждан Украины с наступающей Пасхой.

В ходе видеообращения президент Украины вспомнил медиков и военных, которые вынуждены встречать праздник на службе.

— Светлое Воскресение Христово символизирует победу жизни над смертью. Мы живем в такое время, когда ради этой победы необходимо отмечать Пасху дома. Это исполнение христианского долга: проявление заботы и любви к ближнему, — заявил украинский лидер.

По его словам, праздновать в кругу семьи очень радостно, поскольку вокруг собираются все ближайшие родственники.

В завершение Владимир Зеленский выразил надежду, что Пасха принесет Украине долгожданный мир.

Прибытие Благодатного огня в Украину

ПЦУ получит Благодатный огонь 2 мая, поскольку святыню доставят в Украину регулярным авиарейсом.

В киевский Михайловский собор святыню привезут ориентировочно в 10 утра.

По словам представителя ПЦУ Евстратия Зари, руководство церкви сочло нецелесообразной трату денег на аренду чартера ради транспортировки Благодатного огня.