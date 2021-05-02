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Факти / Україна / Суспільство
Дмитро Кудрявцев |

Важкі часи минуть: Кличко привітав українців з Великоднем

Володимир Кличко

Мер Києва Віталій Кличко привітав жителів столиці та усіх інших українців з Великоднем.

Міський голова Києва записав своє відеозвернення в парку Володимирська гірка.

На кадрах Віталій Кличко прогулюється від пам’ятника Архангелу Михайлу до скляного велосипедного мосту.

– В день Воскресіння Господнього світ радіє перемозі добра над злом, життя над смертю. У цей день приходить справжня весна. Стверджується наша віра, що важкі часи минуть. Я бажаю вам миру і душевного спокою! Христос Воскрес, – сказав столичний мер.

Колишній чемпіон світу з боксу закликав українців бути справедливими, допомагати людям і з оптимізмом дивитися в майбутнє.

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Він підкреслив, що пандемію коронавірусу і труднощі, що склалися в зв’язку з нею, вдасться пережити, якщо громадяни країни будуть обережними, свідомими та відповідальними до власного здоров’я.

Великдень 2021: привітання президента України

Напередодні президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення з привітанням українців зі святом Христового Воскресіння.

Український лідер побажав співгромадянам, щоб Великдень приніс в країну довгоочікуваний мир.

Під час свого звернення президент згадав про військовослужбовців та медиків, які вимушені зустрічати це свято на власному посту.

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