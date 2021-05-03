Президенты Польши, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии собрались в Варшаве 3 мая, чтобы подписать совместную декларацию в честь 230-й годовщины Конституции.

– Принятие в 1791 году этого важного акта, который регулировал правовую систему Речи Посполитой, имело историческое значение, поскольку это был первый на нашем континенте и второй в мире современный Основной закон государства, что вступил в силу, – говорится в декларации глав пяти государств.

Руководители стран в общем документе отметили, что с надеждой смотрят в будущее и пожелали, чтобы европейская цивилизация строилась на принципах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности.

По их убеждению, Европа должна быть открытой для всех стран и народов, разделяющих такие ценности.

– Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем, – отметили в декларации президенты.

Визит Зеленского в Польшу

3 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу для праздновании 230-летия Конституции.

Владимир Зеленский проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других государств.

Анджей Дуда прибудет на празднование 30-летия независимости Украины в августе.

Подробнее о визите Зеленского в Польшу читайте в материале Фактов ICTV.