Президенти Польщі, України, Естонії, Литви та Латвії зібрались у Варшаві 3 травня, щоб підписати спільну декларацію на честь 230-ї річниці Конституції.

– Ухвалення в 1791 році цього важливого акта, що регулював правову систему Речі Посполитої, мало історичне значення, оскільки це був перший на нашому континенті та другий у світі сучасний Основний закон держави, що набув чинності, – йдеться в декларації глав п’яти держав.

Очільники країн у спільному документі зауважили, що з надією дивляться в майбутнє та побажали, щоб європейська цивілізація будувалась на засадах свободи, суверенітету, територіальної цілісності, демократії, верховенства права, рівності та солідарності.

На їхнє переконання, Європа повинна бути відкритою для всіх країн і народів, які поділяють такі цінності.

– Вважаємо, що для всіх нас солідарність народів, особливо в умовах сучасних загроз для нашої спільної безпеки, є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку, добробуту та стійкості. Керуючись цим переконанням, ми віддані продовженню діалогу та співпраці держав, які ми представляємо, – наголосили в декларації президенти.

Візит Зеленського до Польщі

3 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Польщі для відзначенні 230-річчя Конституції.

Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою та лідерами інших держав.

Анджей Дуда прибуде на святкування 30-річчя незалежності України в серпні.

Детальніше про візит Зеленського до Польщі читайте в матеріалі Фактів ICTV.