Житомирська область виходить з червоного рівня епіднебезпеки.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 4 травня.

Дія жорстких обмежень у регіоні скасовується з 00.00 5 травня 2021 року.

Замість цього на території області починають діяти заходи, характерні для жовтої карантинної зони.

Карантин в Україні

З лютого в Україні діє адаптивний карантин, який дозволяє посилювати заходи з боротьби з коронавірусом в окремих регіонах країни.

Станом на 4 травня 2021 року у семи областях України встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки, в інших діють помаранчевий і жовтий.

Детальніше про карантин в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Олег Немчінов