5 травня у Києві та Київській області очікується погіршення погоди – значні пориви вітру 15-18 м/с.
Рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий.
Такі погодні умови у столиці та регіоні зберігатимуться до кінця доби.
Крім того, сильний вітер буде в області й 6 травня.
Рятувальники закликають триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі.
Погода в Україні у травні
За прогнозами синоптиків, погода в Україні у третій весняний місяць буде доволі мінливою, що традиційно для травня.
Теплі дні чергуватимуться з періодами незначного похолодання, можливі дощі з грозами та значними вітрами.
Детальніше про погоду в Україні у травні 2021 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.