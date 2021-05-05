5 травня у Києві та Київській області очікується погіршення погоди – значні пориви вітру 15-18 м/с.

Рятувальники оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Такі погодні умови у столиці та регіоні зберігатимуться до кінця доби.

Крім того, сильний вітер буде в області й 6 травня.

Рятувальники закликають триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній електропередачі.

Погода в Україні у травні

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у третій весняний місяць буде доволі мінливою, що традиційно для травня.

Теплі дні чергуватимуться з періодами незначного похолодання, можливі дощі з грозами та значними вітрами.

Детальніше про погоду в Україні у травні 2021 читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.