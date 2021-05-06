Позитивні зміни є, але ситуація все ще небезпечна: Зеленський про Донбас

На Донбасі помітні позитивні зміни за останні дні. Зокрема, стало менше снайперського вогню і менше загиблих.

Однак досягти домовленостей із Росією щодо режиму повного припинення вогню так і не вдалося. Тому ситуація залишається небезпечною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови із сенатором США та співголовою Українського кокусу в Сенаті Робертом Портманом.

Водночас глава держави наголосив, що Україна високо цінує двопартійну підтримку Конгресу США.

Він подякував за постійну й непохитну підтримку з боку Штатів територіальної цілісності України.

– Дякую вам за вагомий особистий внесок у формування такої міцної парламентської підтримки на чолі Сенатського українського кокусу, – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що це важлива основа нашого стратегічного партнерства, яке базується на спільних цінностях та довгострокових інтересах.

Також президент оцінив сильну позицію США щодо недопущення завершення будівництва Північного потоку – 2.

Між тим він зауважив, що Україна зацікавлена у тісній співпраці зі Штатами щодо протидії дезінформації.

Окрім того, глава держави подякував за виділену на 2021 рік допомогу для України у бюджеті США – $700 млн.

Натомість американський сенатор запевнив Зеленського, що підтримує надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО.

Також Портман привітав призначення нового українського посла у США Оксану Маркарову.

Сенат Польщі підтримав Україну

Комітет Сенату Польщі з питань закордонних справ ухвалив резолюцію, у якій висловив підтримку Україні на тлі скупчення російських військових біля її кордонів.

У документі владу РФ закликають зупинити подальшу ескалацію та дестабілізацію ситуації у регіоні.