Военная помощь, давление на РФ и постоянные контакты — Кулеба об отношениях Украины и США

Вечером 5 мая в Украину прибудет Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. 6-го мая он проведет встречи с первыми лицами Украины, во время которых обсудит сотрудничество США и нашего государства.

Визит именно сейчас очень важен для нашей страны. После нескольких недель эскалации на оккупированных территориях и концентрации российских войск на границе Украины, приезд Блинкена должен стать серьезным сигналом не только для нас, но и для РФ.

По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, визит Госсекретаря должен стать демонстрацией поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Конечно, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками коснутся не только войны на Донбассе и российской агрессии.

Одной из тем станет борьба с коррупцией, про которую не устают говорить наши партнеры и союзники.

Но укрепление отношений Украины и США продолжалось и до рабочей поездки Блинкена. Усиление взаимодействия с Соединенными Штатами длится как минимум с начала российской агрессии.

Об отношениях Украины и США, их будущем и перспективах сотрудничества Факты ICTV пообщались с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

– Как сейчас можно описать отношения Украины и США?

– Я бы охарактеризовал текущий момент так же, как после первого разговора с госсекретарем Блинкеном. Я сказал, что в отношениях между Украиной и США начинается новый день. Он уже начался. В нем больше света, больше коммуникации и больше своевременно принятых решений.

В общем, я доволен динамикой украинско-американского партнерства при администрации президента США Джозефа Байдена.

– Можно ли сказать, что США снова являются значительным игроком на международной арене?

– Я думаю, все украинцы смогли почувствовать, что Америка вернулась, во время нескольких недель российской эскалации вдоль украинской границы и на оккупированных территориях.

Когда Соединенные Штаты сыграли активную роль, мотивировав Россию к определенной деэскалации. Это и ряд прямых контактов между украинскими и американскими топ-чиновниками, и своевременное применение нового пакета санкций, и большая дипломатическая игра во встречи и продолжение диалога с РФ.

Мы увидели очень активную американскую дипломатию, которая отвечала интересам Украины.

– Что на практике означает принятие законопроекта о военной помощи Украине?

– Безусловно, тот законопроект, который приняли в США на уровне комитета, – мы ожидаем его принятия в Конгрессе общем, – будет означать увеличение прикладной военно-технической поддержки ВСУ.

С администрацией (США, – Ред.) уже обсуждаем конкретные позиции относительно того, что мы можем получить от Соединенных Штатов или приобрести у них.

Все, что мы делаем, направлено на три вещи. Первое – это укрепление обороны Украины. Второе – интеграция Украины в евроатлантическое пространство. И третье – это трансформация Украины. Во всех этих направлениях мы очень тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами.

– Собираются ли Соединенные Штаты что-то делать с Северным потоком-2? Могут ли давить на Германию в попытке остановить его строительство?

– В новой администрации (США, – Ред.) основополагающий принцип – не бить горшки с союзниками. Германия, безусловно, является союзником Соединенных Штатов, но это не означает отказ от американской позиции о том, что Северный поток-2 является плохим проектом, который не отвечает интересам энергетической безопасности.

США решили достичь своей цели другим путем. Без жестких санкций против немецких компаний, путем диалога с Германией по этому вопросу.

Удастся ли им это или нет – это уже другой вопрос. Но я хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно Северного потока-2 остается незыблемой. Мы не поддерживаем этот проект. Мы об этом откровенно говорили и с нашими немецкими партнерами, и с новой американской администрацией.

– Насколько важным для нашего государства является появление спецпредставителя США по вопросам Украины?

– У нас такая фетишизация различных должностей и статусов. Главное не то, появится ли этот представитель или нет, а насколько системно вертикаль американской дипломатии будет вовлечена в украинское досье.

Если в эту вертикаль впишется должность спецпредставителя, то это будет замечательно. Но если он будет существовать отдельно от вертикали, то не будет отвечать интересам Украины.

– Как вы оцениваете работу временного представителя США в Украине?

– Мы довольны деятельностью временно поверенной в делах США в Украине Кристины Квин. Она профессиональный дипломат, качественно выполняет свою работу.

По моей информации, Соединенные Штаты будут назначать посла в Украине. Это вопрос времени, не думаю, что здесь нужно искать какие-то конспирологические истории о том, что они не делают этого намеренно, не считая Украину достаточно важным партнером.

– Обсуждаются ли вопросы выхода Украины из Нормандского и Минского форматов?

– Позиция президента очень проста. Нормандский формат продемонстрировал способность достичь результата. Но если станет очевидным, что из-за позиции России он заморозился или там ничего не происходит, то мы должны думать о том, что делать дальше.

Отсюда и появляются различные инициативы и мысли о том, что может быть сделано для того, чтобы не допустить этого сценария.

Сейчас Украина полностью предана и Нормандскому формату, и Минском процессу. Мы хотим, чтобы в обоих этих структурах произошел прогресс и был достигнут результат.

Общался Валерий Литонинский