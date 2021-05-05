Військова допомога, тиск на РФ та постійні контакти – Кулеба про відносини України і США

Увечері 5 травня в Україну прибуде Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. 6-го травня він проведе зустрічі з першими особами України, під час яких обговорить співпрацю США і нашої держави.

Візит саме зараз дуже важливий для нашої країни. Після кількох тижнів ескалації на окупованих територіях і концентрації російських військ на кордоні України, приїзд Блінкена повинен стати серйозним сигналом не лише для нас, але і для РФ.

За словами представника Держдепартаменту США Неда Прайса, візит Держсекретаря має продемонструвати підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Звичайно, під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями порушать не лише питання війни на Донбасі і російської агресії.

Однією з тем стане боротьба з корупцією, про яку не втомлюються говорити наші партнери і союзники.

Але зміцнення відносин України і США тривало і до робочої поїздки Блінкена. Посилення взаємодії зі Сполученими Штатами триває щонайменше з початку російської агресії.

Про відносини України і США, їх майбутнє і перспективи співпраці Факти ICTV поспілкувалися з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

– Як нині можна описати відносини України і США?

– Я б охарактеризував поточний момент так само, як після першої розмови з держсекретарем Блінкеном. Я сказав, що у відносинах між Україною і США починається новий день. Він вже розпочався. У ньому більше світла, більше комунікації і більше своєчасно ухвалених рішень.

Загалом я задоволений динамікою українсько-американського партнерства за адміністрації президента США Джозефа Байдена.

– Чи можна сказати, що США знову є значним гравцем на міжнародній арені?

– Я думаю, що всі українці змогли відчути, що Америка повернулася, під час кількох тижнів російської ескалації вздовж українського кордону та на окупованих територіях.

Коли Сполучені Штати відіграли активну роль у вмотивуванні Росії до певної деескалації. Це і низка прямих контактів між українськими та американськими топ-посадовцями, і своєчасне застосування нового пакету санкцій, і велика дипломатична гра у зустрічі й продовження діалогу з РФ.

Ми побачили дуже активну американську дипломатію, яка відповідала інтересам України.

– Що на практиці означатиме ухвалення законопроекту про військову допомогу Україні?

– Безумовно, той законопроект, який схвалили у США на рівні комітету, – ми очікуємо на його ухвалення у Конгресі загалом, – означатиме збільшення прикладної військово-технічної підтримки ЗСУ.

З адміністрацією (США, – Ред.) вже обговорюємо конкретні позиції щодо того, що ми можемо отримати від Сполучених Штатів або придбати у них.

Все, що ми робимо, спрямовано на три речі. Перше – це зміцнення оборони України. Друге – інтеграція України в євроатлантичний простір. І третє – це трансформація України. На всіх цих напрямах ми дуже тісно співпрацюємо зі Сполученими Штатами.

– Чи збираються Сполучені Штати щось робити з Північним потоком-2? Чи можуть тиснути на Німеччину в спробі зупинити його будівництво?

– У нової адміністрації (США, – Ред.) є засадничий принцип – не бити горщики з союзниками. Німеччина, безумовно, є союзником Сполучених Штатів, але це не означає відмову від американської усталеної позиції про те, що Північний потік-2 є поганим проектом, який не відповідає інтересам енергетичної безпеки.

США вирішили досягнути своєї цілі іншим шляхом. Без жорстких санкцій проти німецьких компаній, шляхом діалогу з Німеччиною з цього приводу.

Чи вдасться їм це, чи ні – це вже інше питання. Але я хочу наголосити, що позиція України щодо Північного потоку-2 залишається непорушною. Ми не підтримуємо цей проект. Ми про це відверто говорили і з нашими німецькими партнерами, і з новою американською адміністрацією.

– Наскільки важливою для нашої держави є поява спецпредставника США з питань України?

– У нас така фетишизація різних посад і статусів. Найголовніше не те, чи з’явиться цей представник, чи ні, а наскільки системно вертикаль американської дипломатії буде залучена в українське досьє.

Якщо в цю вертикаль впишеться посада спецпредставника, то це буде чудово. Але якщо він існуватиме окремо від вертикалі, то не відповідатиме інтересам України.

– Як ви оцінюєте роботу тимчасового представника США в Україні?

– Ми задоволені діяльністю тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін. Вона професійний дипломат, якісно виконує свою роботу.

За моєю інформацією, Сполучені Штати будуть призначати посла в Україні. Це питання часу, не думаю, що тут потрібно шукати якісь конспірологічні історії про те, що вони не роблять цього навмисно, не вважаючи Україну достатньо важливим партнером.

– Чи обговорюються питання виходу України з Нормандського і Мінського форматів?

– Позиція президента дуже проста. Нормандський формат продемонстрував здатність досягти результату. Але якщо стане очевидним, що через позицію Росії він заморозився або там нічого не відбувається, то ми повинні думати про те, що робити далі.

Звідси і з’являються різні ініціативи та думки про те, що може бути зроблено для того, щоб не допустити цього сценарію.

Зараз Україна повністю віддана і Нормандському формату, і Мінському процесу. Ми хочемо, щоб в обох цих структурах відбувся прогрес і був досягнений результат.

Спілкувався Валерій Літонінський