Украинская сторона во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и его заместителем по политическим вопросам Викторией Нуланд попросила назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— На встрече все фракции выражали единую позицию в вопросах безопасности. Также прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине, а также Кристину Квин послом на постоянной основе, — заявил Давид Арахамия.

По словам Арахамии, госсекретарь заверил, что США являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институций.

Также Давид Арахамия обратился с призывом изучить возможность утверждения двустороннего договора о стратегическом военном сотрудничестве между США и Украиной.

Визит Блинкена и Нуланд в Украину

6 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен и его заместитель по политическим вопросам Виктория Нуланд находятся с рабочим визитом в Киеве.

Они проводят встречи с руководством страны.

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Источник: PavlovskyNews