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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Київ попросив Вашингтон призначити спецпредставника з питань України – Арахамія

Давид Арахамия

Українська сторона під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником з політичних питань Вікторією Нуланд попросила призначити спецпредставника з питань України.

Про це заявив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– На зустрічі усі фракції висловлювали єдину позицію у питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника з питань України, а також Крістіну Квін послом на постійній основі, – заявив Давид Арахамія.

За словами Арахамії, держсекретар запевнив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки і побудови демократичних інституцій.

Також Давид Арахамія звернувся із закликом вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною.

Візит Блінкена та Нуланд до України

6 травня державний секретар США Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд перебувають з робочим візитом у Києві.

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Вони проводять зустрічі з керівництвом країни.

Детальніше про візит Блінкена і Нуланд до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: PavlovskyNews

Фото: УНІАН

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