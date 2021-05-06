Українська сторона під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та його заступником з політичних питань Вікторією Нуланд попросила призначити спецпредставника з питань України.
Про це заявив очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– На зустрічі усі фракції висловлювали єдину позицію у питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника з питань України, а також Крістіну Квін послом на постійній основі, – заявив Давид Арахамія.
За словами Арахамії, держсекретар запевнив, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки і побудови демократичних інституцій.
Також Давид Арахамія звернувся із закликом вивчити можливість укладання двостороннього договору про стратегічне військове співробітництво між США та Україною.
Візит Блінкена та Нуланд до України
6 травня державний секретар США Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд перебувають з робочим візитом у Києві.
Вони проводять зустрічі з керівництвом країни.
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Джерело: PavlovskyNews