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Факты / Украина / Общество
Абрамова Юлія |

Новый соцопрос: как украинцы относятся к паспортам вакцинации

Вакцинация

Поддерживают ли украинцы введение Covid-паспортов? Такой опрос провела компания маркетинговых и социологических исследований Research & Branding Group.

За введение паспортов вакцинации в Украине — четверть граждан, треть — против. Воздержавшихся от конкретного ответа также треть.

Каждый десятый украинец еще не определился со своим отношением к коронавирусных паспортов. Лишь 3% уверены, что документ не нужен вовсе.

Отношение украинцев к паспортам вакцинации в процентном соотношении:

  • поддерживают — 27%;
  • не поддерживают — 34%;
  • безразлично — 30%;
  • трудно ответить — 9%.

В каких случаях украинцы считают оправданным применение паспортов:

  • для поездок за границу — 44%;
  • для публичных мероприятий, спортивных соревнований — 4%;
  • для поездок по Украине — 3%;
  • во всех аспектах повседневной жизни — 16%;
  • паспорт не нужен вообще — 3%;
  • сложно ответить — 30%.
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В опросе участвовали 1804 респондентов в возрасте от 18 лет. Они высказали свое мнение в формате личного формального интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.

Министр Кабмина Украины Олег Немчинов сообщил, что, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово и к введению паспортов вакцинации, и к введению иммунных паспортов.

Источник:  Research & Branding Group

Фото: Depositphotos

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