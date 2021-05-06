Поддерживают ли украинцы введение Covid-паспортов? Такой опрос провела компания маркетинговых и социологических исследований Research & Branding Group.
За введение паспортов вакцинации в Украине — четверть граждан, треть — против. Воздержавшихся от конкретного ответа также треть.
Каждый десятый украинец еще не определился со своим отношением к коронавирусных паспортов. Лишь 3% уверены, что документ не нужен вовсе.
Отношение украинцев к паспортам вакцинации в процентном соотношении:
- поддерживают — 27%;
- не поддерживают — 34%;
- безразлично — 30%;
- трудно ответить — 9%.
В каких случаях украинцы считают оправданным применение паспортов:
- для поездок за границу — 44%;
- для публичных мероприятий, спортивных соревнований — 4%;
- для поездок по Украине — 3%;
- во всех аспектах повседневной жизни — 16%;
- паспорт не нужен вообще — 3%;
- сложно ответить — 30%.
В опросе участвовали 1804 респондентов в возрасте от 18 лет. Они высказали свое мнение в формате личного формального интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает +/- 2,4%.
Министр Кабмина Украины Олег Немчинов сообщил, что, благодаря базе, которую наработали министерства цифровой трансформации и Минздрав, правительство готово и к введению паспортов вакцинации, и к введению иммунных паспортов.
Источник: Research & Branding Group