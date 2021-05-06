Чи підтримують українці введення Covid-паспортів? Таке опитування провела компанія маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group.
Схвалили введення паспортів вакцинації в Україні чверть громадян, третина – проти. Ще третина жителів країни (30%) до введення паспортів вакцинації ставиться байдуже, а кожний десятий (9%) не визначився. Лише 3% впевнені, що документ не потрібен взагалі.
Ставлення українців до паспортів вакцинації:
- підтримують – 27%;
- не підтримують – 34%;
- байдуже – 30%;
- важко відповісти – 9%.
В яких випадках українці вважають виправданим застосування паспортів:
- для поїздок за кордон – 44%;
- для публічних заходів, спортивних змагань – 4%;
- для поїздок Україною – 3%;
- у всіх аспектах повсякденного життя – 16%;
- паспорт не потрібен взагалі – 3%;
- складно відповісти – 30%.
В опитуванні взяли участь 1804 респондентів у віці від 18 років. Вони висловили свою думку в форматі особистого формального інтерв’ю. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.
Міністр Кабміну України Олег Немчінов повідомив, що, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів.
Джерело: Research & Branding Group