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Факти / Україна / Суспільство
Абрамова Юлія |

Нове соцопитування: як українці ставляться до паспортів вакцинації

Вакцинация

Чи підтримують українці введення Covid-паспортів? Таке опитування провела компанія маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group.

Схвалили введення паспортів вакцинації в Україні чверть громадян, третина – проти. Ще третина жителів країни (30%) до введення паспортів вакцинації ставиться байдуже, а кожний десятий (9%) не визначився. Лише 3% впевнені, що документ не потрібен взагалі.

Ставлення українців до паспортів вакцинації:

  • підтримують – 27%;
  • не підтримують – 34%;
  • байдуже – 30%;
  • важко відповісти – 9%.

В яких випадках українці вважають виправданим застосування паспортів:

  • для поїздок за кордон – 44%;
  • для публічних заходів, спортивних змагань – 4%;
  • для поїздок Україною – 3%;
  • у всіх аспектах повсякденного життя – 16%;
  • паспорт не потрібен взагалі – 3%;
  • складно відповісти – 30%.
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В опитуванні взяли участь 1804 респондентів у віці від 18 років. Вони висловили свою думку в форматі особистого формального інтерв’ю. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.

Міністр Кабміну України Олег Немчінов повідомив, що, завдяки базі, яку напрацювали міністерства цифрової трансформації та МОЗ, уряд готовий до запровадження як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів.

Джерело: Research & Branding Group

Фото: Depositphotos

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