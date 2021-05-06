Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оптимістично налаштований щодо пропозиції президента США Джо Байдена провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Європі.

В інтерв’ю телеканалу CNN Кулеба назвав цю пропозицію “чудовим прикладом дипломатії”.

Він вважає, що пропозиція провести саміт створює можливість “виграти час”, оскільки Путін не порушуватиме правила, поки плануватиметься зустріч, де їх обговорюватимуть, навіть якщо не всі українці так вважають.

— Я розумію тих, хто дійсно стурбований (щодо саміту, – Ред.) через брак інформації, теорій змови чи набутий страх перед зрадою. Але я бачу це з іншої точки зору – з професійної та дипломатичної. І я не бачу нічого, що йде всупереч інтересів України, принаймні, наразі, – зазначив Кулеба.

Також в інтерв’ю міністр зауважив, що нині існує ризик повзучої анексії Азовського моря, яку може реалізувати Росія.

За його словами, РФ постійно посилює свої військові сили, присутність там і порушує морські торгові шляхи.