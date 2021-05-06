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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Рада ухвалить закони для продовження співпраці з МВФ до червня – Арахамія

Давид Арахамия

Верховна Рада до 1 червня ухвалить всі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на $5 млрд. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

— 1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати, – сказав Арахамія.

Йдеться про ухвалення закону щодо кримінального покарання чиновників за брехню у деклараціях, про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро України.

За словами Арахамії, Рада також планує внести зміни до закону про Національний банк для закріплення його незалежності.

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Офіс президента назвав умову для траншу МВФ

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко назвав умову для траншу МВФ. За його словами, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, необхідно внести зміни у законодавство.

Йдеться про судову реформу та антикорупційну інфраструктуру.

Фото: УНІАН

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