Рада ухвалить закони для продовження співпраці з МВФ до червня – Арахамія

Верховна Рада до 1 червня ухвалить всі необхідні закони для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом в межах виділення траншу Україні на $5 млрд. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

— 1 червня для нас – крайній термін. І уряд, і парламент, і Офіс президента мають намір дотримуватися цієї дати, – сказав Арахамія.

Йдеться про ухвалення закону щодо кримінального покарання чиновників за брехню у деклараціях, про внесення змін до закону про Національне антикорупційне бюро України.

За словами Арахамії, Рада також планує внести зміни до закону про Національний банк для закріплення його незалежності.

Офіс президента назвав умову для траншу МВФ

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко назвав умову для траншу МВФ. За його словами, щоб отримати кошти від Міжнародного валютного фонду, необхідно внести зміни у законодавство.

Йдеться про судову реформу та антикорупційну інфраструктуру.