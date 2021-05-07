На виборах міського голови Харкова впевнено перемагає виконувач обов’язків мера міста і секретар Харківської міськради Ігор Терехов. Його підтримують 23,6% харків’ян.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень Socis протягом 29 квітня – 4 травня.

Водночас Ігор Терехов не лише має найбільшу підтримку серед виборців. Загалом 48% харків’ян також позитивно оцінюють його роботу на посаді секретаря Харківської міської ради.







Ігор Терехов впевнено перемагає на виборах мера Харкова – опитування / 2 фотографии

Вибори мера Харкова

Перші вибори Харківського міського голови відбулися 25 жовтня 2020 року. Тоді ним обрали Геннадія Кернеса.

На першій сесії міськради нового скликання 9 грудня 2020 року Кернес набув повноважень міського голови. Але 17 грудня минулого року він помер у німецькій клініці, де лікувався від коронавірусу.

31 грудня 2020 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов звернувся до Верховної Ради з клопотанням про призначення позачергових виборів мера Харкова через смерть Кернеса.

Наприкінці березня цього року Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначає, що позачергові вибори мера Харкова пройдуть 31 жовтня 2021 року.

Джерело: Socis