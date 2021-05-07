В Украине с июня ожидается возобновление полетов с международного аэропорта Ужгород.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

При этом он добавил, что сейчас в подтверждение находится финальная локация нового аэропорта на Закарпатье.

По словам Криклия, его название будут определять вместе с жителями области.

— Планируем уже в начале 2022 года начать строительство, — сказал он.

Министр отметил, что нужно как можно быстрее построить аэродром с двумя курсами посадки и без захода на территорию соседних государств, а также с оптимальными погодными условиями.

Кроме того, Криклий рассказал о строительствах аэропортов в других регионах.

В частности, в Днепре продолжается строительство терминалов и подготовительные работы по строительству полосы.

В Одессе уже завершили строительство нового аэродрома.

В Херсоне на аэродроме идет реконструкция взлетной полосы. Ее планируют завершить до конца года.

И в Ровно идет реконструкция периметров ограждения и установка радиотехнического оборудования.

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Авиасообщение с Ужгородом

В июне авиакомпания Windrose airlines запустит регулярные авиарейсы по маршрутам Киев-Ужгород-Киев, Киев-Черновцы-Киев и Киев-Кривой Рог-Киев.

Ужгород, Черновцы и Кривой Рог пополнят перечень аэропортов, с которыми компания ранее уже установила внутреннее авиасообщение. Речь идет о Львове, Ивано-Франковске, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе, Херсоне и Николаеве.

Подробнее об авиасообщении с Ужгородом читайте в материале Фактов ICTV.

Джерело: Владислав Криклий