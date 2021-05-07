Летовище Ужгород відкриють у червні – Криклій

В Україні з червня очікується відновлення польотів із міжнародного аеропорту Ужгород.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Водночас він додав, що нині на підтвердження знаходиться фінальна локація нового летовища на Закарпатті.

За словами Криклія, його назву визначатимуть разом із жителями області.

– Плануємо вже на початку 2022 року розпочати будівництво, – сказав він.

Міністр зауважив, що потрібно якнайшвидше побудувати летовище з двома курсами посадки та без заходу на територію сусідніх держав, а також з оптимальними погодними умовами.

Окрім того, Криклій розповів про будівництва аеропортів у інших регіонах.

Зокрема, у Дніпрі триває будівництво терміналів і підготовчі роботи з будівництва смуги.

В Одесі вже завершили будівництво нового аеродрому.

У Херсоні на летовищі триває реконструкція злітної смуги. Її планують завершити до кінця року.

І у Рівному йде реконструкція периметрової огорожі та встановлення радіотехнічного обладнання.

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Авіасполучення з Ужгородом

У червні авіакомпанія Windrose airlines запустить регулярні авіарейси за маршрутами Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг поповнять перелік аеропортів, з якими компанія раніше вже встановила внутрішнє авіасполучення. Йдеться про Львів, Івано-Франківськ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, Херсон та Миколаїв.

Детальніше про авіасполечення з Ужгородом читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Владислав Криклій