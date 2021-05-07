Власти Киева утвердили маршруты к городским кладбищам в поминальные дни. Перевозка будет происходить с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Обеспечивать общественный порядок и безопасность дорожного движения вблизи городских кладбищ будут патрульные полицейские.

При этом 9 мая будет запрещена парковка автомобилей на улице Электротехнической и заезд на улицу Крайнюю, а также проезд авто по улице Кубанской Украины (от улицы Киото до улицы Николая Матеюка) и по улице Мурманской (от Броварского проспекта до улицы Киото).

Транспорт будет перевозить к городским кладбищам по таким маршрутам:

Работа кладбищ Киева в поминальные дни

Накануне в столице разработали специальный график посещения кладбищ на поминальные дни во время карантина.

Возле кладбищ за соблюдением карантина будут следить патрули Муниципальной охраны и полиции.