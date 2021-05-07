Влада Києва затвердила маршрути до міських кладовищ у поминальні дні. Перевезення відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.
Забезпечувати громадський порядок і безпеку дорожнього руху поблизу міських кладовищ будуть патрульні поліцейські.
Водночас 9 травня буде заборонено паркування автомобілів на вулиці Електротехнічній та заїзд на вулицю Крайню, а також проїзд авто вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).
Транспорт перевозитиме до міських кладовищ за такими маршрутами:
Робота кладовищ Києва в поминальні дні
Напередодні в столиці розробили спеціальний графік відвідування кладовищ на поминальні дні під час карантину.
Біля кладовищ за дотриманням карантину стежитимуть патрулі Муніципальної охорони та поліції.