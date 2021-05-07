PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Поминальні дні в Києві: як працюватиме транспорт

транспорт

Влада Києва затвердила маршрути до міських кладовищ у поминальні дні. Перевезення відбуватиметься з дотриманням протиепідемічних заходів.

Забезпечувати громадський порядок і безпеку дорожнього руху поблизу міських кладовищ будуть патрульні поліцейські.

Читайте
Поминальні дні 2021: дати, що робити і заборони

Водночас 9 травня буде заборонено паркування автомобілів на вулиці Електротехнічній та заїзд на вулицю Крайню, а також проїзд авто вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).

Транспорт перевозитиме до міських кладовищ за такими маршрутами:

Робота кладовищ Києва в поминальні дні

Напередодні в столиці розробили спеціальний графік відвідування кладовищ на поминальні дні під час карантину.

Біля кладовищ за дотриманням карантину стежитимуть патрулі Муніципальної охорони та поліції.

Джерело: КМДА

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка