В течение недели состоится раунд венгерско-украинских консультаций на экспертном уровне для поиска практических и надежных решений для венгерского меньшинства в Закарпатской области.

Об этом 18 мая в соцсети X сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина и Венгрия проведут консультации: что известно

По словам Андрея Сибиги, в течение выходных он провел “конструктивный и содержательный” телефонный разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

Глава украинского МИД поблагодарил венгерское правительство за “принципиальную и быструю реакцию” на последние российские удары по Украине.

Сибига подчеркнул, что Украина готова без промедлений открыть “новую взаимовыгодную страницу” в отношениях между Киевом и Будапештом.

— Мы готовы работать с новым венгерским правительством над всеми вопросами двусторонней повестки дня, включая тему национальных меньшинств, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими странами, — заявил министр.

Андрей Сибига сообщил, что Украина и Венгрия договорились провести раунд экспертных консультаций уже на этой неделе.

Основной темой станет вопрос венгерского меньшинства в Закарпатской области.

— Мы договорились провести раунд венгерско-украинских консультаций на экспертном уровне уже на этой неделе, чтобы найти практические и надежные решения для венгерского меньшинства в Закарпатской области, что будет выгодно для обеих стран и наших двусторонних отношений, — отметил глава МИД.

По словам Сибиги, целью переговоров является обеспечение европейских стандартов и практик.

Также стороны обсудили более широкую региональную, европейскую и международную повестку дня.

Отдельно глава украинской дипломатии затронул тему вступления Украины в Европейский Союз и отметил готовность Киева к скорейшему открытию переговорных кластеров.

