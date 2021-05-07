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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Розширення нормандського формату вимагає згоди всіх сторін, зокрема РФ – Кулеба

Дмитрий Кулеба

Будь-яка зміна чи розширення нормандського формату потребує згоди всіх його учасників, зокрема Росії.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу за підсумками перемовин 7 травня.

– Розширення формату потребує згоди всіх чинних учасників, насамперед, Росії, – зазначив Дмитро Кулеба.

Якщо це неможливо, то на Кремль треба чинити тиск та вимагати від країни-агресора конструктивної поведінки.

– Якщо на цьому етапі зміна нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів, допомагати нам, а також Франції та Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше поводилася у нормандському форматі, – додав міністр.

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Фото: УНІАН

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