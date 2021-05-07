Будь-яка зміна чи розширення нормандського формату потребує згоди всіх його учасників, зокрема Росії.

Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу міністрів закордонних справ України, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу за підсумками перемовин 7 травня.

– Розширення формату потребує згоди всіх чинних учасників, насамперед, Росії, – зазначив Дмитро Кулеба.

Якщо це неможливо, то на Кремль треба чинити тиск та вимагати від країни-агресора конструктивної поведінки.

– Якщо на цьому етапі зміна нормандського формату є неможливою, то ми закликаємо наших друзів і партнерів, допомагати нам, а також Франції та Німеччині, тиснути на Росію, щоб вона конструктивніше поводилася у нормандському форматі, – додав міністр.

Розширення нормандського формату

Президент України Володимир Зеленський підтримує ідею залучення до переговорів у нормандської форматі США, Великої Британії та Канади.

На його думку, ці країни мають перезавантажити групу.

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