Украинский политзаключенный и фигурант дела Олега Сенцова Алексей Чирний вышел на свободу.

Последние семь лет он отбывал наказание в колониях строгого режима в Магадане, Москве и Ростове-на-Дону из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова, его освободили из исправительной колонии строгого режима №15, что в городе Батайске Ростовской области.

Под наблюдением вооруженной охраны Чирния этапировали к российско-украинской границе, чтобы депортировать из России, не давая ему даже пообщаться матерью и отцом, которые приехали встречать его из Крыма.

Сейчас Алексей Чирний пересек украинско-российскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска Меловое Луганской области.

Алексей Чирний работал преподавателем Симферопольского института культуры, когда его задержали весной 2014 года в Крыму вместе с активистом Александром Клименко, режиссером Олегом Сенцовым и еще одним активистом Александром Кольченко.

Накануне в Украину вернулся еще один политзаключенный Кремля Глеб Шаблий, которого арестовали в Крыму в 2016 году.