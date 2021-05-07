PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Засуджений у справі Сенцова український політв’язень Олексій Чирній повернувся в Україну

Засуджений у справі Сенцова український політв’язень Олексій Чирній повернувся в Україну

Український політв’язень і фігурант справи Олега Сенцова Олексій Чирній вийшов на свободу.

Останні сім років він відбував покарання у колоніях суворого режиму в Магадані, Москві і Ростові-на-Дону через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області.

Під наглядом озброєної охорони Чирнія етапували до російсько-українського кордону, щоб депортувати з Росії, не даючи йому навіть поспілкуватися матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з Криму.

Наразі Олексій Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску Мілове Луганської області.

Олексій Чирній працював викладачем Сімферопольського інституту культури, коли його затримали навесні 2014 року в Криму разом з активістом Олександром Клименком, режисером Олегом Сенцовим і ще одним активістом Олександром Кольченком.

Напередодні до України повернувся ще один політв’язень Кремля Гліб Шаблій, якого заарештували в Криму у 2016 році.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка