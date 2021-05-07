Український політв’язень і фігурант справи Олега Сенцова Олексій Чирній вийшов на свободу.

Останні сім років він відбував покарання у колоніях суворого режиму в Магадані, Москві і Ростові-на-Дону через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму.

Як повідомила уповноважена з прав людини Людмила Денісова, його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області.

Під наглядом озброєної охорони Чирнія етапували до російсько-українського кордону, щоб депортувати з Росії, не даючи йому навіть поспілкуватися матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з Криму.

Наразі Олексій Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску Мілове Луганської області.

Олексій Чирній працював викладачем Сімферопольського інституту культури, коли його затримали навесні 2014 року в Криму разом з активістом Олександром Клименком, режисером Олегом Сенцовим і ще одним активістом Олександром Кольченком.

Напередодні до України повернувся ще один політв’язень Кремля Гліб Шаблій, якого заарештували в Криму у 2016 році.