В преддверии 9 мая полиция напомнила об ответственности за демонстрацию запрещенной символики

В преддверии 9 мая украинская полиция предупредила об ответственности за демонстрацию символики тоталитарных режимов.

Правоохранительные органы напомнили, что использование так называемых георгиевских лент, а также символики СССР и нацистской Германии – наказуемо.

В частности, изготовление, либо демонстрация георгиевских лент квалифицируется как нарушения ч.3 ст. 173 (изготовление гвардейской ленты, либо содержащих ее изображений) АПК Украины и предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов с конфискацией ленты.

В свою очередь изготовление, либо распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда СССР и национал-социалистического тоталитарного режима квалифицируется как ч.1 ст.436 УК Украины и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Празднование Дня памяти

Как стало известно накануне, 41% украинцев выступают за празднование как Дня памяти и примирения (8 мая), так и Дня победы над нацизмом (9 мая).

Такие данные удалось получить благодаря социологическому опросу, проведенному Фондом Демократических инициатив им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

За празднование исключительно Дня победы выступил 31% опрошенных.