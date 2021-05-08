PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Дмитро Кудрявцев |

В преддверии 9 мая полиция напомнила об ответственности за демонстрацию запрещенной символики

Полиция Украины

В преддверии 9 мая украинская полиция предупредила об ответственности за демонстрацию символики тоталитарных режимов.

Правоохранительные органы напомнили, что использование так называемых георгиевских лент, а также символики СССР и нацистской Германии – наказуемо.

В частности, изготовление, либо демонстрация георгиевских лент квалифицируется как нарушения ч.3 ст. 173 (изготовление гвардейской ленты, либо содержащих ее изображений) АПК Украины и предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов с конфискацией ленты.

Читайте
День победы над нацизмом: как чтят память героев в Украине

В свою очередь изготовление, либо распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда СССР и национал-социалистического тоталитарного режима квалифицируется как ч.1 ст.436 УК Украины и наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Празднование Дня памяти

Как стало известно накануне, 41% украинцев выступают за празднование как Дня памяти и примирения (8 мая), так и Дня победы над нацизмом (9 мая).

Такие данные удалось получить благодаря социологическому опросу, проведенному Фондом Демократических инициатив им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

За празднование исключительно Дня победы выступил 31% опрошенных.

Источник: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка