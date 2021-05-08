Президент України Володимир Зеленський вшанував загиблих українців, які воювали проти нацизму, у День пам’яті та примирення.

Голова держави зазначив, що коли українці говорять Ніколи знову, то йдеться передусім про те, що такі події Ніколи не забути. Тому й відзначається в багатьох країнах День пам’яті та примирення.

За його словами, це потрібно для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше, оскільки вона – спільна, одна на всіх у світі.

Зеленський зазначив, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства. Саме тому створили міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру.

За його словами, поважати їх – обов’язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків.

– Та щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам’ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову! – наголосив президент.

День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначають День пам’яті та примирення. У цей день вшановують усіх жертв Другої світової війни 1939-1945 років.

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року вважається мак. Графічне зображення маку – це своєрідна алюзія. З одного боку він символізує квітку, з іншого – кривавий слід від кулі.