Демонстрация поддержки Киева в противостоянии с РФ: СМИ о визите Блинкена в Украину

Приезд госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину можно считать однозначным жестом поддержки Киева в противостоянии с РФ.

Об этом пишут ведущие американские СМИ, отмечая, что более показательными будут следующие шаги администрации Джо Байдена. В частности, речь идет о готовности или неготовности предоставить Украине дополнительное вооружение.

Также ряд американских СМИ обратили внимание на то, что Украина является одной из первых стран, которую посетил Блинкен. В частности, Washington Post отмечает, что визит госсекретаря в Украину был призван продемонстрировать поддержку американско-украинских отношений после ситуации с объявлением импичмента в 2019 году тогдашнему президенту Дональду Трампу.

В то же время СМИ пишут о том, что Энтони Блинкен не отличился прямыми заявлениями о новой военной помощи Украине, кроме той, которую уже одобрил Конгресс США. Так, The New York Times привели в своей статье только слова госсекретаря о том, что администрация Байдена очень активно работает над этим вопросом.

Коррупция и реформы в Украине, по мнению американских изданий, были ключевыми темами во время визита Блинкена. В частности, Bloomberg отмечает, что увольнение членов Совета директоров Нафтогаза могло вызвать новые опасения относительно корпоративного управления в Украине и роли государства в экономике.

В то же время телеканал ABC News отмечает, что Блинкен якобы отчитал правительство за ситуацию вокруг Наблюдательного совета Нафтогаза и предупредил президента Владимира Зеленского о “мощных силах, которые выступают против реформ и борьбы с коррупцией, к которым относятся как внешние силы, такие как РФ, так и внутренние — олигархи и влиятельные лица”.

Особое внимание американские СМИ обратили на то, что вместе с Блинкеном в Украину прибыла и его заместитель Виктория Нуланд, что тоже можно считать еще одним сильным жестом.

В частности, Washington Post в своих публикациях называет ее выдающимся ястребом в отношениях с Россией, чья поддержка Украины длительное время раздражает РФ, а The New York Times обращает внимание на то, что Виктория Нуланд — давняя союзница украинцев.

В то же время в США не уверены, что такой подход “строгой любви” к Украине со стороны команды Блинкена будет успешным. Ведь аналитики отмечают, что темы переговоров практически не изменились с 2014 года и опасаются, чтобы миру не приходилось наблюдать за визитом госсекретаря с теми же тезисами через четыре года или восемь лет.

Вместе с тем, Washington Post пишет, что промедление с решением о предоставлении Украине дополнительного вооружения может указывать на новые внешнеполитические приоритеты Белого дома.

Поскольку администрация Байдена уже дала понять, что рассматривает конкуренцию США с Китаем как важнейшую проблему XXI века. Поэтому хотя Штаты твердо поддерживают Украину, все же ее связь с национальными интересами США слабее, чем раньше.

Визит Блинкена

Госсекретарь США Энтони Блинкен находился с официальным визитом в Киеве 6 мая. По его словам, эта поездка была определенным посланием для украинского народа, которое заключалось в том, что США поддерживают независимость Украины, ее территориальную целостность и суверенитет.

Все, что известно о визите Энтони Блинкена в Украину, — читайте в нашем материале.

Источник: Washington Post, The New York Times, ABC News, Bloomberg