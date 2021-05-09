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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Красных нет: в Украине обновили зоны карантина

Карантин в Україні

По состоянию на 9 мая 2021 года ни в одной из областей Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности.

В перечне оранжевой зоны — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Тернопольская и Черкасская области.

В желтой зоне сейчас находится Киев и 17 областей Украины.

Среди них — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

В то же время в зеленую зону не попал ни один из регионов.

Карантин в Украине: какие области находятся в красной, оранжевой и желтой зонах

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

адаптивний карантин - червоний рівень

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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