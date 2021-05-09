Пограничники задержали иностранца, которого разыскивали в Германии за убийство

Государственная пограничная служба Украины задержала гражданина Румынии, которого разыскивал Интерпол за убийство в Германии.

Вечером 8 мая в пункте пропуска Солотвино пограничники Мукачевского пограничного отряда обнаружили 51-летнего иностранца, который направлялся в Украину и находился в международном розыске.

Во время проверки документов сработала базы данных Интерпола — подозреваемого в преступлении мужчину задержали военнослужащие.

По данным Госпогранслужбы, иностранца уже более полгода разыскивают в Германии по подозрению в убийстве. Правонарушителя передали полицейским в Закарпатской области.

Фальшивые справки

28 марта на молдавской границе в пункте пропуска Кривая обнаружили два автобуса работников с фальшивыми справками.

Все 75 нарушителей имеют молдавское гражданство и направлялись на работу в Польшу. Только один человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщил, что получил документ по почте, заплатив за него 200 леев человеку, которого не знает.