Прикордонники затримали іноземця, якого розшукували в Німеччині за вбивство

Державна прикордонна служба України затримала громадянина Румунії, якого розшукував Інтерпол за вбивство у Німеччині.

Ввечері 8 травня у пункті пропуску Солотвино прикордонники Мукачівського прикордонного загону виявили 51-річного іноземця, який прямував в Україну та знаходився у міжнародному розшуку.

Під час перевірки документів спрацювала бази даних Інтерполу – підозрюваного у злочині чоловіка затримали військовослужбовці.

За даними Держприкордонслужби, іноземця вже понад пів року розшукують у Німеччині за підозрою у вбивстві. Правопорушника передали поліцейским у Закарпатській області.

Фальшиві довідки

28 березня на молдовському кордоні в пункті пропуску Крива виявили два автобуси працівників із фальшивими довідками.

Усі 75 порушників мають молдовське громадянство й прямували на роботу до Польщі. Лише одна людина, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, повідомила, що отримала документ поштою, заплативши за нього 200 леїв людині, якої не знає.