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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Запрещенная символика и давка: в Одессе задержали провокаторов

Запрещенная символика и давка: в Одессе задержали провокаторов

В День победы над нацизмом в Одессе произошли беспорядки — полицейские задержали несколько провокаторов.

63-летний мужчина пришел в парк Шевченко с георгиевской лентой, а еще один 17-летний парень — на Аллею Славы со свастикой.

Обоих правонарушителей доставили в отдел полиции. На 63-летнего мужчину составили протокол по статье 173-3 (изготовление и пропаганда георгиевской ленты) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Вопрос о привлечении к ответственности другого нарушителя пока решают правоохранители.

По данным одесского издания Думская, также на Аллее славы произошла драка между гражданскими и полицейскими: правоохранители требовали убрать портрет Жукова с георгиевской лентой.

По данным полиции Одесской области, всего в отдел доставили пятерых провокаторов из Аллеи славы, еще одного — с 412 береговой батареи.

По результатам проверок составили несколько административных протоколов. Один протокол составили за пропаганду георгиевской ленты, двое — за мелкое хулиганство, еще двое — за неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского и один за нарушение карантина.

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