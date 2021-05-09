У День перемоги над нацизмом в Одесі відбулися заворушення – поліцейські затримали декілька провокаторів.

63-річний чоловік прийшов у парк Шевченка з георгіївською стрічкою, а ще один 17-річний хлопець – на Алею Слави зі свастикою.

Обох правопорушників доставили у відділ поліції. На 63-річного чоловіка склали протокол за статтею 173-3 (Виготовлення та пропаганда георгіївської стрічки) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Питання про притягнення до відповідальності іншого порушника наразі вирішують правоохоронці.

За даними одеського видання Думская, також на Алеї слави сталася бійка між цивільними та поліцейськими: правоохоронці вимагали прибрати портрет Жукова з георгіївською стрічкою.

За даними поліції Одеської області, загалом до відділу доставили п’ятьох провокаторів з Алеї слави, ще одного – з 412 берегової батареї.

За результатами перевірок склали декілька адміністративних протоколів. Один протокол – за пропаганду георгіївської стрічки, двоє – за дрібне хуліганство, ще двоє – за непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського та один за порушення карантину.