По состоянию на 10 мая 2021 года ни в одной области Украины не установлен красный уровень эпидемической опасности.
В оранжевой зоне восемь областей, среди них — Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская области.
В желтой зоне сейчас находится Киев и 16 областей Украины.
Среди них — Винницкая, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
При этом в зеленую зону не попал ни один из регионов.
Карантин в Украине
С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.
Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую. Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.