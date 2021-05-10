В Украине может начаться четвертая волна коронавирусной инфекции из-за низкого уровня иммунизации населения.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил президент общественной организации Украинский медицинский клуб Иван Сорока.

Он отметил, что у украинцев еще не сформировался коллективный иммунитет, так как значительная часть населения еще не получила прививки и ни разу не болела.

По мнению Сороки, вспышка может произойти вскоре после майских праздников. Увеличение количества новых случаев можно ожидать в конце этого лета или в начале осени.

Иван Сорока призвал людей прививаться при первой возможности и отметил, что вспышки будут фиксировать до тех пор, пока большая часть населения не провакцинируется.

Карантин для украинских туристов

Республика Кипр отменила для граждан некоторых стран прохождение обязательной самоизоляции.

Однако для того, чтобы не проходить карантин, нужно пройти полный курс вакцинации от коронавируса, используя препараты, разрешенные Европейским агентством по лекарственным средствам.