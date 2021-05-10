В Україні може початися четверта хвиля коронавірусної інфекції через низький рівень імунізації населення.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив президент громадської організації Український медичний клуб Іван Сорока.

Він зазначив, що в українців ще не сформувався колективний імунітет, адже значна частина населення ще не отримала щеплення і ні разу не хворіла.

На думку Сороки, спалах може відбутися незабаром після травневих свят. Збільшення кількості нових випадків можна також очікувати наприкінці цього літа або на початку осені.

Іван Сорока закликав людей вакцинуватись за першої можливості та наголосив, що спалахи фіксуватимуть доти, допоки більша частина населення не провакцинується.

Карантин для українських туристів

Республіка Кіпр скасувала для громадян деяких країн проходження обов’язкової самоізоляції.

Однак для того, щоб не проходити карантин, потрібно пройти повний курс вакцинації від коронавірусу, використовуючи препарати, що дозволені Європейською агенцією з лікарських засобів.