Казак покинул территорию Украины, местонахождение Медведчука устанавливается — СБУ

Народный депутат от партии ОПЗЖ Тарас Козак, которого обвиняют в государственной измене, покинул территорию Украины и не планирует возвращаться. Об этом во время брифинга сообщил глава СБУ Иван Баканов.

Он отметил, что скорее всего Козак находится на территории Российской Федерации.

— Возможно, поехал с территории РФ на отдых, но, к сожалению, не собирается возвращаться в Украину, — заявил глава СБУ.

Баканов отметил, что местонахождение еще одного народного депутата от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого тоже обвиняют в государственной измене, устанавливается.

— Что касается Виктора Медведчука, то сегодня устанавливается его местонахождение, но, по нашей информации, он находится в Украине, поскольку въехал на территории Украины 8 мая и пока из Украины не выезжал, — сказал Баканов.

Он добавил, что расследование по делу о финансировании терроризма продолжается.

Сообщение о подозрении Козаку и Медведчуку

11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о том, что подписала подозрения в государственной измене народным депутатам от партии ОПЗЖ Тарасу Козаку и Виктору Медведчуку.

Они подозреваются в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Во время совместного брифинга СБУ и Генеральной прокуратуры были предоставлены аудиозапись разговора Медведчука с бывшим заместителем главы правительства РФ.