Члена ОПЗЖ Виктора Медведчука подозревают в деятельности, направленной на подрыв экономической безопасности Украины. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов считает нонсенсом то, что украинский нардеп способствует оккупации Крыма.

По материалам дела, в 2012 году Медведчук получил разрешение для ООО Новые проекты, которое находится под его влиянием, на разработку месторождения Глубокая в Черном море.

В 2015 году Медведчук договаривался с государством-агрессором для перерегистрации этого предприятия и добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины.

— По нашему мнению, нонсенс, что народный депутат способствует, а по факту легитимизирует оккупацию крымского полуострова, — во время брифинга 11 мая сообщил глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, участие Медведчука в этих кампаниях подтверждено экспертизами, которые проводились в рамках уголовного дела.

Кроме того, по версии следствия, непосредственно сам Медведчук отправил письмо по этому проекту президенту РФ Владимиру Путину.

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Дело Медведчука и Козака

11 мая 2021 года генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене главе политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку и нардепу политсилы Тарасу Козаку.

Медведчука и Козака подозревают в государственной измене.

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Фото: СБУ