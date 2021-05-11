Козак покинув територію України, місцеперебування Медведчука встановлюється – СБУ

Народний депутат від партії ОПЗЖ Тарас Козак, якого звинувачують у державній зраді, покинув територію України і не планує повертатися. Про це під час брифінгу повідомив очільник СБУ Іван Баканов.

Він зазначив, що найімовірніше Козак знаходиться на території Російської Федерації.

— Можливо, поїхав з території РФ на відпочинок, але, на жаль, не збирається повертатися до України, — заявив глава СБУ.

Баканов зазначив, що місцеперебування ще одного народного депутата від партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого теж звинувачують у державній зраді, наразі встановлюється.

— Щодо Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється місце його перебування, але, за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки в’їхав на території України 8 травня і поки з України не виїжджав, – сказав Баканов.

Він додав, що розслідування у справі про фінансування тероризму триває.

Повідомлення про підозру Козаку та Медведчуку

11 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про те, що підписала підозри у державній зраді народним депутатам від партії ОПЗЖ Тарасу Козаку та Віктору Медведчуку.

Вони підозрюються у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Під час спільного брифінгу СБУ та Генеральної прокуратури були надані аудіозапис розмови Медведчука з колишнім заступником очільника уряду РФ.