У серпні 2020 року нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук передав своєму колезі Тарасу Козаку, що на той момент перебував у РФ, інформацію про секретний український військовий підрозділ.

Про це повідомив на брифінгу голова Служби безпеки України Іван Баканов, розповідаючи про епізоди, за якими 11 травня оголошено підозри обом проросійським депутатам.

За його словами, Козак ці секретні дані передав спецслужбам Росії.

Читайте Венедіктова надала докази держзради Медведчука і Козака

– Такий собі подарунок спецслужбам РФ. На думку слідства, саме їм призначалася ця інформація, – наголосив Баканов.

Підозри Медведчуку та Козаку у держзраді

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді голові політради ОПЗЖ Віктору Медведчуку, а також нардепу політсили Тарасу Козаку.

Обоє підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Нині, за даними СБУ, місцеперебування Віктора Медведчука встановлюється, а Козак, найімовірніше, знаходиться на території Російської Федерації.