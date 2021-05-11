Члена ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у діяльності, спрямованій на підрив економічної безпеки України. Очільник Служби безпеки України Іван Баканов вважає нонсенсом те, що український нардеп сприяє окупації Криму.

За матеріалами справи, у 2012 році Медведчук отримав дозвіл для ТОВ Нові проекти, яке перебуває під його впливом, на розробку родовища Глибока у Чорному морі.

У 2015 році Медведчук домовлявся з державою-агресором для перереєстрації цього підприємства та видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України.

– На нашу думку, є нонсенс, що народний депутат сприяє, а по факту легітимізує окупацію кримського півострова, – під час брифінгу 11 травня повідомив очільник СБУ Іван Баканов.

За його словами, участь Медведчука у цих кампаніях підтверджено експертизами, які проводилися у межах кримінальної справи.

Крім того, за версією слідства, безпосередньо сам Медведчук відправив листа щодо цього проекту президенту РФ Володимиру Путіну.

Читайте Суд наклав арешт на яхту Медведчука

Справа Медведчука та Козака

11 травня 2021 року генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді очільнику політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку і нардепу політсили Тарасу Козаку.

Медведчука і Козака підозрюють у державній зраді.

Детальніше про справу Медведчука та Козака читайте на Фактах ICTV.

Фото: СБУ