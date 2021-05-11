Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную группировку, которая занималась поставкой подделок на вакцину от коронавируса Pfizer. В состав группы входили граждане Украины, Нигерии, Российской Федерации и Сьерра-Леоне (страна в Западной Африке).

Мошенники утверждали, что якобы являются официальными представителями американской фармкомпании Pfizer в Украине. Прежде всего они были нацелены на клиентов из Индии и России, именно на эти страны была таргетирована реклама.

Для подтверждения злоумышленники предоставляли фейковые документы, в частности гарантийные письма от украинских банков. Одна доза поддельной вакцины стоила $250. СБУ перекрыла канал незаконной продажи в конце апреля.

Подделка тестов на коронавирус

Во Львовской области задержали женщину, которая продавала фальшивые тесты на коронавирус. Она подрабатывала тест от имени медицинских учреждений, одна справка стоила 500 грн.

Теперь жительнице Львовской области грозит до пяти лет тюрьмы.